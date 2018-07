Korina Rivadeneira publicó un video en su cuenta oficial de Instagram que sorprendió a varios de sus seguidores. “Me robaron sin pistola!!”, escribió la esposa de Mario Hart .

La mala experiencia que vivió Korina Rivadeneira la compartió con sus seguidores de Instagram. Según las palabras de la modelo sufrió ‘un robo’ pues la tarifa que pagó por un servicio de taxi le pareció excesiva.

Korina Rivadeneira contó en Instagram que pidió un taxi para no regresar a su casa caminando porque era tarde y el precio superó lo esperado.

"Acabo de llegar a mi casa, he pedido un taxi Satelital para que me traigan. Literal estaba a tres cuadras, pero no me iba a venir caminando a esta hora; y me cobraron 12 soles", expresó Korina Rivadeneira en Instagram .

Korina Rivadeneira recomendó a sus seguidores de Instagram no pedir Satelital porque sus precios son ‘abusivos’, según se viralizó en un video de las redes sociales.

Recordemos que Korina Rivadeneira hace poco se quejó de los comentarios de la ex pareja de Mario Hart luego de que declinara como regidor de Lima.

Korina Rivadeneira muestra su indignación frente a la tarifa de taxi.

