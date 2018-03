Mayra Goñi desata pasiones en Instagram con sus sensuales fotografías luciendo sensuales prendas o diminutos bikinis, pero en esta ocasión sorprendió a todos sus seguidores tras aclarar algunos rumores sobre ella que circulan en las redes sociales.



A través de una serie de videos compartidos en sus historias de Instagram y que se viralizaron en el acto, la también actriz contó que hace algunos años atrás se filtró una fotografía que evidenciaba un supuesto embarazo.



“Hay un temita que me tiene harta, la verdad, porque se están inventando unas historias. Hay gente que piensa que tengo un hijo y me dicen '¿Por qué no muestras a tu hijo? ¿Tienes vergüenza?'. ¿Qué les pasa? Jamás negaría a un hijo”, dijo Mayra Goñi.



“Segundo, ¿por qué no cuelgo una foto con él? Pues no tengo uno y en algún momento lo tendré y seré la madre más feliz del mundo”, añadió la protagonista de VBQ: Empezando a vivir , procediendo a contar la historia detrás de este malentendido.



¿Mayra Goñi estuvo embarazada o tiene un hijo? La ‘quinceañera’ lo dice todo en Instagram

Siendo tan bromista ella, Mayra Goñi compartió hace unos años una fotografía de ella inflando su abdomen en su Facebook personal –para sus amigos y familiares– y alguien que trabaja en prensa se topó con dicha imagen y la filtró a un diario.



“Publicaron esa foto sin antes consultarme y empezaron a preguntarme cuántos meses tenía. Sin decirme nada, yo ya me enteré cuando estaba publicada la foto y cuando todo el mundo me llamaba, hasta mis papás”, señaló Mayra Goñi.



Sin embargo, la actriz dijo que todo se trató de una broma pesada y que el tema ya está zanjado. “Y cuando vaya a tener mi bebé, los voy a invitar a mi baby shower, no se preocupen. Mi mamá y mi hermanita les van a mandar las invitaciones”, bromeó al final.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.