Instagram viral: Rosángela Espinoza promete llamar 'víboras' a quienes la atacan 'gratis'

En la última edición de Esto es Guerra, Rosángela Espinoza disparó contra varias de las participantes del reality al llamarlas víboras. El revuelto que provocó el asunto fue blanco de muchos comentarios en las redes sociales, donde las famosas aludidas y la 'Barbie peruana' tienen miles de seguidores.



Luego de tantas balas disparadas en el terreno digital, todo parece indicar que a Rosángela Espinoza no tiene miedo a las críticas y las respuestas. Esto se puede pensar luego de leer el texto que acompaña uno de sus más recientes videos en Instagram.



"Me quedé en el grupo de 'Los guerreros'. Chicas, ahora no me ataquen gratis sino les diré víboras con mucho cariño", escribió Rosángela Espinoza en la plataforma mencionada en referencia al incidente ocurrido en Esto es Guerra.



En tan solo una hora, el clip de la musa de los selfies llegó a tener más de 42 mil reproducciones en Instagram. Los comentarios superaron los 600 en el mismo lapso, algo que podría indicar que las palabras de Rosángela Espinoza serán comentario asegurado en los próximos días.



¡Uyuyuy! ¡Uyuyuy! Rosángela Espinoza