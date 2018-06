Stephanie Valenzuela no deja de sorprender a sus seguidores. La ahora instagramer no solo cautiva a todos con sus sensuales curvas y sus lujosos viajes alrededor del mundo, sino que ha publicado un video donde nuevamente se luce con el twerking, pero esta vez no estaba sola, sino acompañada de dos amigas que también movían las caderas al ritmo de este pegajoso baile.

El clip de Instagram tiene más de 420 mil reproducciones y no es para menos. Los admiradores Stephanie Valenzuela realizaron los más ocurrentes comentarios sobre el baile de Instagram .

"Eres la mejor", "¡Por Dios!","Hermoso baile", "¡Así se queman las calorías!", "¡De infarto!", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la cuenta oficial de Instagram de S tephanie Valenzuela .

Stephanie Valenzuela tiene más de un millón de fanáticos en su cuenta de Instagram y siempre los complace con divertidos videos de su vida diaria y sus viajes por todo el mundo. El clip de Instagram fue grabado en Dubai

Stephanie Valenzuela bailando huayno. (Video: Instagram)

"Que estén teniendo un feliz día amores, hoy les tengo nuevo post en el blog sobre la verdad de mis entrenamientos, además tengo nuevo propósito por si se animan a hacerlo conmigo me cuentan", escribe Stephanie Valenzuela en su cuenta personal de Instagram .



Stephanie Valenzuela aprovechó la publicación de Instagram para presentar a sus amigas. "Acá estamos en freestyle, calentando para las clases con @marianneargy @saranilsen", sentencia la bella Stephanie Valenzuela desde su red social.