Instagram viral: Tilsa Lozano muestra ecografía de sus 28 semanas de embarazo [VIDEO y FOTOS] 

La conductora de "Amor de Verano", Tilsa Lozano , publicó la foto de la ecografía de su segundo bebé. La figura televisiva se encuentra muy emocionada porque se convertirá en mamá por segunda vez.



Tilsa Lozano tiene siete meses de embarazó y se animó a compartir con sus seguidores la ecografía que se realizó. "Les presento a mi bebé, ya son casi 28 semanitas #Tilsa #momlife #pregnant #happymoments #happymom #28weeks", escribió la conductora de televisión en Instagram.



La publicación de Tilsa Lozano en Instagram recibió 35.868 me gusta. Los seguidores de la conductora están igual de emocionados que ella y le desean muchas felicidades en esta nueva etapa de su vida.



En enero de este año, Tilsa Lozano confirmó en el programa que conduce, "Amor de Verano", que estaba esperando a su segundo bebé. Entre lágrimas, la conductora de televisión reveló que la llegada de su segundo hijo significa una gran alegría en su vida.



La figura televisiva se muestra emocionada de poder entregarle un hermanito a su hija Valentina y de poder agrandar la familia que formó con Miguelón. "Quiero decirles a todas las señoras que me están viendo y que saben que soy una persona que ha pasado muchas cosas difíciles en su vida, como todos, solo que yo nunca he tenido vergüenza de decirlas, que las cosas buenas pasan a las personas buenas", dijo con la voz entrecortada Tilsa Lozano.

