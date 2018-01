Valeria Piazza reapareció en Instagram para contar que se encuentra mejor de salud y agradeció las muestras de cariño.



“Ya me siento mucho mejor, son 20 días internada... decirles que sé de todos los videos y mensajes que me mandaron. Estuve muy mal, pero he sentido todo el apoyo de ustedes, de hecho, mi familia me estuvo leyendo las publicaciones que me enviaban”, dijo Valeria Piazza en un video colgado en Instagram.



“La enfermedad que tuve ha afectado mi vista y no puedo leer los mensajes todavía... Sé que me espera un tratamiento bastante largo, es una enfermedad rara, pero siempre positiva, quiero curarme, salir, ver el mar, ver todo”, agregó Valeria Piazza en Instagram.