La diseñadora y esposa del futbolista David Beckham, Victoria Beckham , se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. Una reciente campaña para promocionar su nueva línea de lentes ha causado controversia en las redes sociales.

Los seguidores de Victoria Beckham quedaron sorprendido al ver una imagen de promoción con una modelo bastante delgada. Los usuarios de Instagram la acusaron de promover la extrema delgadez y la anorexia con la publicidad.

"Es demasiado delgada, no es una foto que los jóvenes deberían ver", "si estás en los huesos, entonces es que eres alguien exitoso" y "esas chicas están demasiado delgadas. Sé que hacen que la ropa luzca más, pero las mujeres reales también nos ponemos ropa", fueron algunos de los comentarios en la cuenta de Instagram de Victoria Beckham.

Algunos usuarios de Instagram resaltaron que los diseñadores prefieren usar a modelos bastante delgadas pues, según su visión, hacer lucir mejor la ropa. Sin embargo, lo que Victoria Beckham promocionaba era lentes de sol, por lo que no se explicaban el uso de modelos tan delgadas.

Esta no es la primera vez que Victoria Beckham ha sido acusada de promover la anorexia y la bulimia con la elección de modelos con extrema delgadez. "Me tomo mi trabajo muy en serio y no usaría nunca modelos demasiado delgadas", aseguró la diseñadora en 2010.

En 2015, Victoria Beckham fue acusada de promover la anorexia con las modelos que contrató para desfilar en su pasarela. En Twitter, miles de usuarios se quejaron por no promover imágenes de mujeres saludables.

Esta vez, los usuarios de Instagram no dejaron pasar la decisión de Victoria Beckham y volvieron a criticarla por su elección de modelos. La misma diseñadora ha sido acusada de lucir una figura nada saludable. A sus 42 años, la ex Spice Girl mide 1.63 cm y pesa 48 kilos.

REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.