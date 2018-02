Después que suscitó un escándalo en la vida de Ximena Hoyos por la publicación de fotos y videos íntimos a través de su Instagram, la actriz decidió dar una entrevista a ‘Reporte Semanal’.



Tras la publicación del video, tanto su enamorado como ella pusieron mensajes en Instagram, aunque Ximena Hoyosutilizó un mensaje más ambiguo pero contundente sobre lo sucedido donde manifestó que todo lo malo que sucede, pasa y se supera.



"La vida es un regalo, hay que vivirla sin rencores, sin prejuicios y con amor. ¡A pesar de todo hay que aprender a ser felices y disfrutar hasta de las cosas más pequeñas, todo se supera, todo pasa y todo sana! Es cuestión de actitud", escribió Ximena Hoyos en Instagram.



Según comentó Ximena Hoyos en la entrevista, una amiga le ayudó a escribir ese estado en Instagram y agregó que “la vida hay que vivirla sin rencores”.



“¿Imagínate estar peleada con todo el mundo? No finjo ser alguien. Si me siguen (en las redes sociales) me vas a tener que aguantar todo lo que ponga, sino no me sigas. Hay gente que me critica por lo que cuelgo, yo soy así y no voy a cambiar”, dijo Ximena Hoyos.



Ximena Hoyos también se refirió al tumor y un quiste incrustados en la base de cerebro que la aquejó hace unos años.



"Muchas personas creen que el tumor ya no lo tengo, pero está allí, yo vivo con mi tumor. Lo que no tengo es el quiste y la hidrocefalia. Me quedó marcada porque tengo una cicatriz en la cabeza y un catéter", comentó Ximena Hoyos.



Ximena Hoyos será parte del elenco Torbellino 2 en Latina. Ha compartido en su cuenta Instagram fotos y videos con parte del elenco juvenil, entre ellos Doris Fundichelly.

