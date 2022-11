Noviembre es un mes lleno de shows y algunas de las más grandes estrellas del mundo de la música empiezan a arribar a la capital. Hoy, alrededor de la 10 de la mañana llegó la banda estadounidense Interpol al Aeropuerto Jorge Chávez.

Los integrantes del grupo se portaron muy amables con los fans que esperaron en el aeropuerto y se tomaron un momento para firmarles vinilos, CD y tomarse fotos con ellos.

@Interpol llegó a Lima y firmaron algunos discos a los fans que fueron al aeropuerto. ¡Buenísima onda! ❤️🤘

Nos espera una gran noche este miércoles 16 en el Parque de la Exposición #teleticket #interpolenlima@MoveConcertsPE pic.twitter.com/juhzUCuICZ — 3 Puntos (@3Puntos) November 14, 2022

Interpol ha preparado un show especialmente para Perú. Y es que, este será el único show propio que la agrupación ofrecerá en todo su recorrido por Sudamérica y que fue concretado a pedido de sus fans peruanos.

La banda llega con el reciente estreno del video de “Passenger”, una canción de su nuevo álbum, The Other Side of Make-Believe, lanzado el pasado mes de julio por todas las plataformas musicales. El clip fue animado y dirigido por un fanático de la agrupación estadounidense llamado Jamie McDonald. Después que el seguidor de la banda publicara el video en las redes sociales de Interpol, el grupo le preguntó si podían publicarlo oficialmente.

Aún quedan algunas entradas para disfrutar del show de Interpol en Lima y la venta es en la página oficial de Teleticket.

