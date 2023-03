Hace siete años, IOA no era IOA. Era Ioanis Patsias Morales, un distinguido e importante economista en una empresa transnacional, en donde ejerció cargos como jefe de marketing, jefe de producto y analista de planeamiento estratégico. Era un hombre exitoso, según los estándares sociales. Pero no era un hombre completo, ni pleno. Un día de hace siete años, harto de la rutina decidió dejar esa estabilidad laboral y económica para perseguir sus sueños.

Renunció a un sueldo. Renunció a los lazos que lo reprimían. Y se convirtió en IOA, un creador de contenidos que acaba de cruzar fronteras por su impactante caracterización de Rosalía, la intérprete española de reggaetón.

El youtuber IOA invirtió 100 mil dólares para recrear el tour ‘Motomami’ de Rosalía en Lima. El impresionante show dio la vuelta al mundo y la misma cantante de ‘Bizcochito’ saludó al peruano.

IOA, con casi un millón de suscriptores en YouTube y 1.1 millón de seguidores en TikTok, produjo una réplica exacta del tour ‘Motomami’ en el anfiteatro del Parque de la Exposición, en Lima. Esto le ha valido elogios nacionales e internacionales. Medios como El País de España y Univisión de Estados Unidos le han dedicado extensas notas.

IOA durante el ensayo de lo que será el segundo 'Miji Show' (Foto: César Bueno)

El show, que costó más de 100 mil dólares y cuatro meses de producción, copió de manera fidedigna el que realiza la intérprete de ‘Bizcochito’ en su gira por el mundo. Un show de tal envergadura que nunca jamás un creador de contenidos ha realizado en Perú.

SIETE AÑOS SOBRE UN SUEÑO

¿Pero quién es esa persona detrás del personaje? ¿Qué caminos ha recorrido IOA para llegar a donde llegó? ¿Cuánto le costó salir de su zona de confort?

La historia de IOA es una historia de retos. En esta entrevista revela que de niño sufrió bullying y esto le provocó un trastorno alimenticio: bulimia. Desde entonces y hasta ahora es frecuente a las consultas psicológicas.

Superó los obstáculos y dio el salto hacia lo que le apasionaba, la creación de videos para redes sociales. Esta es su historia:

En el primer video de tu canal, hace 7 años, le dices a tu papá que ‘yo no sé si esto te hace sentir orgulloso de mí’, ¿crees que él está orgulloso de tus logros?

Yo creo que, 7 años después, sí. Es un proceso. Venía de sentir que mi padre estaba muy orgulloso de mí porque yo era economista, graduado de la Pacífico, trabajador en una multinacional. Mi papá estaba como: ‘mi hijo economista, tiene este puesto…’. Eso es cultura del pasado, pero existe.

Eras el prototipo exitoso que todo padre quiere para sus hijos.

Exacto. Sí. Tenía todo lo que normalmente consideras como exitoso. Pero había algo que faltaba…

¿No te sentías lleno?

No me sentía lleno. Y sentía que mi vida… justo estaba pasando por temas personales relacionado a bajo autoestima y estaba con terapia y todo… Me di cuenta de que mi vida debía tener un propósito. O sea, todo lo malo de mi vida tenía que procesarlo y traer algo bueno al mundo con eso. Y es lo que estoy haciendo ahora.

7 años después, ¿qué dirías que es el éxito?

7 años después podría decir que el éxito es conectar con el propósito de cada uno. Tratar que lo malo y bueno que a uno le ha pasado se transforme en algo que disfrutes hacer, pero que a los otros también le genere algo positivo. Yo creo que eso es el éxito. Obviamente, el éxito no es algo de un solo momento, pero va evolucionando.

EL BOOM DE LA ROSALÍA PERUANA

Has tenido un éxito rotundo con tu caracterización de Rosalía, has cruzado fronteras, ¿te lo imaginabas?

Cuando se me ocurrió la loca idea de recrear un concierto, la primera idea fue ‘no sé cómo se pueda hacer’, porque nadie lo había hecho en el mundo, y de hecho eso fue la motivación para hacerlo. Me dije: ‘Esta locura nadie lo ha hecho en el mundo, entonces hay que hacerlo’.

IOA supervisa cada detalle en sus shows (Foto: César Bueno)

Veo una persona que no le tiene miedo a los retos, a tomar riesgos…

Sí, lo que pasa es que gran parte de estos 7 años he aprendido que realmente todo se puede lograr. Sé que suena a cliché, pero todo se puede lograr. Solo hay que ver la manera. En ese momento yo comencé un proceso de ‘no sé cómo se hace, pero siento que vamos a encontrar la forma’.

LA PERSONA DETRÁS DEL PERSONAJE

¿Cómo es la persona detrás del personaje?

Soy muy curioso, muy optimista, muy soñador. Y un poco aventurero. Me gusta vivir cosas nuevas.

¿Tuviste el apoyo de tu familia cuando dijiste que querías ser youtuber?

En ese momento yo era independiente económicamente, entonces no me podían prohibir o decir nada. Pero sí es cierto que ellos confiaron en mí porque saben que en todo lo que me propuse hacer, lo hice bien. Creo que sí me tenían fe, porque si lo estaba haciendo era porque podía hacerlo, y compartían conmigo la idea de no saber lo que podía pasar. La incertidumbre les preocupada.

¿Cuál es la receta de tu éxito?

Yo creo que darlo todo.

¿El primer show costó 100 mil dólares?

El presupuesto inicial era de 50 mil dólares, más o menos, pero era nuestra primera vez haciendo un concierto. Entones descubrimos que había mil especialidades y técnicas que no habíamos contemplado, eso hizo que el monto sea el doble, más del doble, fue más de 100 mil dólares. En ese momento me dije que voy a pensar que es como mi matrimonio, como estos eventos que no puedes enfocarte mucho en ver el retorno (de dinero), sino tienes que grabar y tomar fotos porque pasa una sola vez en la vida.

IOA recreó el tour 'Motomami' con exactitud (Foto: redes sociales)

¿Y valió la pena?

Sí. Yo les decía a todos, esto es como mi matrimonio, lo tengo que ver así, porque si lo veo como que me retorna o no, probablemente no lo hubiera hecho.

¿Fue a ganancia o a perdida?

Pérdida total. Pero para mí es como una inversión a largo plazo porque estoy construyendo algo. Le estoy dando a mi comunidad cosas de calidad. Como siempre les digo, yo más que las palabras espero que mis acciones demuestren el compromiso que tengo, y con estas cosas espero demostrarla.

Ahora hablamos de montos extravagantes, ¿pero en tus inicios cómo fue?

Justo lo hablaba con Brandon, mi camarógrafo, mis videos más caros eran como que regalar 100 dólares si escribían bien mi nombre.

Y ahora hasta regalas autos…

Y ahí es como vemos la evolución.

¿Qué sentiste cuando Rosalía comentó tu video?

Me emocionó porque al final no pensé que fuera a tener esta relevancia global y menos que iba a ver mi video. Fue loquísimo. Todavía tengo la expectativa de que en algún momento la voy a conocer. Pero me siento contento con lo que ha pasado.

IOA es economista, pero abandonó su carrera para dedicarse a la creación de contenidos (Foto: César Bueno)

Te dio follow…

Sí, por lo menos sé que mis tiktoks le van a aparecer.

¿Qué le escribiste?

Yo le escribí que era super fan de ella, que esto fue un tributo que quería hacerle al arte, al trabajo y al esfuerzo que le ha puesto al tour y al álbum ‘Motomami’. Eso le escribí. Todavía no me responde, pero espero que en el futuro.

SALUD MENTAL

Siempre mencionas que para ti es importante la salud mental, ¿por qué?

La salud mental ha sido con lo que he luchado desde niño. Yo sufrí de bullying cuando estaba en el colegio.

¿Por qué?

Porque mi voz era muy aguda, porque era gordito. Eso me llevó mucho a sentirme menos. Tuve problemas alimenticios. Sufrí de bulimia cuando era niño. Me fastidiaban por gordo, eso desencadenó en mí un trastorno de no querer ser gordo, pero amaba la comida. Y entré en un tema…

¿Te costó salir?

Me costó muchísimo salir, fue traumático lo que pasó. Por eso creo que la estabilidad la encontré en dejar mi lado creativo, sensible, e irme por economía y negocios. Muchos años después me di la chance de hacerle caso a mis sentimientos y mis sensaciones. Porque lo bloqueé mucho. Tendemos a bloquear nuestras emociones, a reprimir cuando son difíciles de abordar.

Después de 7 años, ¿qué le dirías a tu papá y mamá?

Diría que no me equivoqué con mi visión, al final del día reafirmo de que, si uno tiene una idea y cree en ella, tiene que seguirla. Y se lo digo a ellos por si es que mi papá o mi mamá tienen algún plan quiero empujarlos a que lo hagan. Mi rol es un poco de ejemplo, como un ejemplo de un millón de personas que viven su vida y viven sus días.