Isabel Acevedo sobre sus ‘arreglitos’ en los labios: “Estoy súper contenta y me gustan los resultados”

Isabel Acevedo restó importancia a las críticas y aseguró que se siente feliz tras someterse a un aumento de labios y una pequeña liposucción en los brazos.

“Creo que, si uno se hace un ‘arreglo’, primero tiene que gustarle a uno mismo más que al resto. La verdad, estoy súper contenta. Lo de los labios no es para siempre, el líquido que te ponen se absorbe y te dura un año. Me gustó los resultados y me atreví a contarlo en mis redes porque muchas personas tienen miedo y el doctor Fong es un especialista muy bueno”, afirmó la ‘Chabelita’.

En redes sociales te han dicho ‘cuidado, lo mismo decía Shey Shey’…

Cada persona es completamente distinta y libre de hacerse lo que quiera en el cuerpo con tal que sienta bien y feliz. Uno no se hace ‘arreglitos’ para agradarle a un chico o llamar la atención, a la primera persona que uno tiene que gustar es a uno mismo.