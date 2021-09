Isabel Acevedo asegura que no incomoda a Christian Domínguez: “He volteado la página”

La bailarina Isabel Acevedo ‘Chabelita’ resaltó que la relación que tuvo con Christian Domínguez es página de ayer. Según explicó, no está pendiente ni al tanto si se cruza con el cumbiambero y su pareja Pamela Franco.

“Que yo intente incomodar a alguien, la verdad que jamás lo haría y además han pasado dos años, yo ya he volteado la página y tú sabes”, sostuvo la ‘Chabelita’ para las cámaras de América Espectáculos.

Además, Acevedo remarcó que no se ha referido sobre su expareja y que todo lo que habla con los periodistas es “en general”.

“Yo siempre que respondo trato de hablar en general, nunca me refiero a ellos, jamás en mi vida, no tengo por qué... Creo que faltaría el respeto a mi familia porque ellos son los que más sufren. O sea han sufrido en ese aspecto”, sentenció.

PAMELA FRANCO ARREMETE CONTRA ‘CHABELITA’

Pamela Franco arremetió contra Isabel Acevedo, conocida como ‘Chabelita’, por hablar de Christian Domínguez a raíz de su presentación en el programa de Gisela Valcárcel ‘Reinas del Show’.

“Un ex no es para hacer todo un show porque la verdad que un ex lo tenemos todos. Es super simple y de todos los días, yo creo que las personas involucradas lo deberían manejar de otra manera, un poquito más sutil”, sostuvo al programa de Magaly Medina.

