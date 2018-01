Isabel Acevedo se cambia de look ¡y la comparan con Sailor Moon! [VIDEO]

Isabel Acevedo sorprendió a más de uno con una radical cambio de look. La bailarina de Christian Domínguez decidió probar un nuevo corte de cabello (o tal vez usar unas extensiones) que la hacen ver totalmente irreconocible.

El programa 'Espectáculos' compartió una fotografía de Isabel Acevedo en donde luce cerquillo y un color de cabello más claro. Rápidamente, una especialista del cabello la destruyó al criticar el color que eligió.

Pero no todo quedó ahí. Después de que el programa emitió la nota, las panelistas invitadas comentaron el look de Isabel Acevedo. Georgette Cárdenas se animó a comparar a Chabelita con Sailor Moon.

"¿Saben qué parece? Un anime. Parece una de estas chicas que se disfrazan de animes. Quiso ser Sailor Moon y no lo logró", dijo Georgette Cárdenas, desatando la risa de todas sus compañeras en Espectáculos.

Isabel Acevedo con nuevo look

Karla Tarazona incluso se animó a señalar que tal vez Isabel Acevedo se había puesto una peluca o extensiones para probar y que ese no era el resultado final. Efectivamente, la Chabelita solo usó este look para el programa 'Buen Dato' de Next TV.

En una publicación de la peluquería que tuvo a cargo el 'cambio de look' de Isabel Acevedo, se ve cómo la estilista le coloca unas extensiones de cabello para grabar la nota del programa. Por ese motivo, tal vez no se trataría de su look actual.

En otra parte del programa, Karla Tarazona decidió utilizar una peluca para tener un look parecido al de Isabel Acevedo. Las panelistas del programa 'Espectáculos' señalaron que sí le quedaba el color y el corte y que tal vez debería cambiar.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.