Isabel Acevedo aseguró que está orgullosa de ser peruana y que es ‘ridículo’ que Tilsa Lozano la haya criticado tras celebrar el aniversario patrio de Estados Unidos y mostrar la bandera del país norteamericano, donde se encuentra desde hace algunas semanas, pues viajó para visitar a su pareja Rodney Rodríguez.

Isabel, Tilsa te criticó porque celebraste el 4 de julio en Estados Unidos y dijo que fue una ‘ridiculez’ que priorices la bandera norteamericana antes que la de Perú...

Me causa mucha gracia escuchar ese tipo de comentarios porque estoy disfrutando con mi pareja y de esta nueva cultura que lo involucra a él. Me parece ridículo que me critique cuando ella viene a celebrar y a trabajar por fiestas patrias a Estados Unidos. Es más, creo que estará animando un festival peruano aquí.

¿Dejas en claro que no te has olvidado de tus raíces?

Celebré el 4 de julio por la independencia de Estados Unidos y así estuviera en otro país y fuera el caso, también lo celebraría. Y más aún si mi pareja es norteamericano-peruano. Me siento orgullosa de ser peruana y cada vez que estoy fuera represento a Perú.

¿Y cómo te va con Rodney?

Bien, estamos tranquilos y disfrutando de esta linda etapa juntos.

¿Y cuándo regresas a Lima?

‘Rod’ quiere que me quede un poco más y estoy aprovechando en hacerme mis tratamientos a mis dientes.