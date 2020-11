Isabel Acevedo aseguró que no posaría para la plataforma ‘Onlyfans’, donde los usuarios comparten fotos y videos para un público adulto.

“La verdad, ese tipo de páginas no es lo mío. Me da un poco de vergüenza tomarme ese tipo de fotos, con las justas las hago en bikini cuando viajo. Mis papás se mueren, ja, ja, ja”, dijo ‘Chabelita’.

¿Te han propuesto posar con poca ropa?

Muchas veces, pero no lo hago porque no es algo que me guste. No posaría así porque considero que es mi privacidad.

¿Y sigues soltera?

Sí y súper enfocada en mi negocio, se vienen cosas lindas en mi salón, pero vamos con calma y a paso firme.

Hace poco te hiciste unos ‘arreglitos’, ¿cómo te sientes?

Súper feliz. Estoy siguiendo al pie de la letra las indicaciones del doctor y la otra semana inicio mis entrenamientos.