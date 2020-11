Isabel Acevedo, la conocida ‘Chabelita’, reveló en una entrevista que entrena fuerte porque quiere llegar a los 50 años luciendo un excelente estado físico, al estilo de la superestrella del cine y la música Jennifer Lopez ‘JLo’. La ganadora de la última temporada del reality de baile Divas, también contó que operaciones estéticas se realizó.

“Quiero llegar como JLo a mis 50 años, ese es mi reto”, manifestó cuando le preguntaron por su gusto por hacer ejercicios, en una entrevista para Estás en Todas.

En esta entrevista, Acevedo reveló cuales fueron las operaciones estéticas a las que se sometió. “Mi primer retoquito me lo hice a los veinte o veintiún años. Luego me puse las ‘bubis’; pero la nariz no hubo un gran cambio, solo un poco de perfilamiento”, manifestó.

También detalló que se puso ácido hialurónico. “Ahora que me hice los brazos, me saqué un poco de espaldas para formar más el quiebre”, agregó.

CHABELITA RESPONDE A CRÍTICAS SOBRE PERSONAS QUE SE REALIZAN OPERACIONES ESTÉTICAS

Sobre la posición de algunas personas que se encuentran en contra de las operaciones estéticas, la Chabelita opinó: “Creo que si a ti te gusta... es tu cuerpo al final... es como te sientes. Estos cambios te empoderan, te hacen sentir mucho mejor físicamente. Tienes que hacerte lo que te haga sentir bien. Lo que te haga sentir bella”, manifestó.

Isabel Acevedo espera lucir como Jennifer Lopez a los 50 años. (Estás en Todas/ América)

