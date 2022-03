Luego de hacerse pública la relación entre Christian Domínguez y la ‘Chabelita’, Karla Tarazona salió en varios programas mostrando una prenda íntima que, según la conductora, pertenecía a Isabel Acevedo.

Durante la entrevista en ‘Magaly TV: La Firme’, la ‘urraca’ le mencionó a la bailarina que, así como ella encontró un reloj de Pamela Franco en el departamento de Christian Domínguez, en su momento, Karla Tarazona también exhibía una prenda suya.

Sin embargo, Isabel Acevedo negó que ese calzón sea de ella. “Eso es totalmente falso. Yo le pregunté, en su momento, a Christian: ¿De quién es ese calzón? Y él me decía que era de una amiga que lo había dejado” , expresó.

Isabel Acevedo termina el misterio y habla del calzón que encontró Karla Tarazona a Christian Domínguez

‘Chabelita’ sobre Karla Tarazona: “Me iba matar”

La ‘Chabelita’ afirmó que nunca salió a enfrentarse a Karla Tarazona porque no tenía experiencia hablando en televisión y al ser ella una presentadora sentía que estaba en desventaja, pero recalcó que la prenda íntima que mostró no es suya.

“Cómo me voy a poner a discutir con ella, me iba a matar, por eso siempre me quedé callada, pero ese calzón es totalmente falso que sea mío (…) Él me dijo que era de una de sus amigas (de Karla) que se quedaba a dormir en la casa y que se habían confundido mientras lavaban la ropa”, sostuvo.

