Isabel Acevedo chotea a Peluchín: "Si hablan de mi, es porque vendo" [VIDEO]

Isabel Acevedo minimizó los comentarios de Gigi y Rodrigo González, quienes afirmaron que le habría sido infiel a su expareja con Christian Domínguez.

"Si hablan de mí, es porque vendo. No sé por qué tanto hablan de mí, de repente me quieren poner en un pedestal (risas). En verdad, no me afecta", aseguró Isabel Acevedo.

"Para mí eso (comentarios) es como un polvito que yo me limpio, y como dije: Yo soy fresca y natural”, aseguró la ‘Chabelita’, quien aclaró que no ha terminado su relación con Christian Domínguez.

“Nunca he hablado de él (su expareja), con las justas hablo de Christian... es más, dicen que terminamos porque no publicamos fotos. No es cierto, que sigan vendiendo humo”, aseveró Isabel Acevedo.

Por su lado, Christian Domínguez, quien es imagen de ‘Legend’, comentó que aún no piensa tener hijos con Isabel Acevedo.

