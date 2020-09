Isabel Acevedo afirmó que le desea lo mejor a Christian Domínguez, tras enterarse de los rumores de que volvería a ser padre al lado de su pareja, la cantante de cumbia Pamela Franco.

“Cada uno está haciendo su vida, yo estoy enfocada en mi trabajo, en mi salón de belleza, así que no estoy atenta sobre lo que dicen de él (en los medios de comunicación). Le deseo lo mejor, como siempre lo he dicho, y punto”, comentó la ‘Chabelita’.

¿Las cosas están superadas?

Hace rato. Siempre que me han preguntado por él nunca he respondido mal, siempre le he deseado el bien y punto. Sinceramente, no tengo nada más que decirle.

¿Qué piensas cuando escuchas su nombre?

Normal, es mi expareja y nada más.

Como se sabe, en los últimos días se especuló de que el cumbiambero sería nuevamente papá y él no ha negado la posibilidad, asegurando que le gustaría tener un bebé al lado de su pareja, la cantante Pamela Franco.

Incluso, indicó que en los próximos días se realizarán un examen para tener una certeza sobre el embarazo.

“No he querido hacer la prueba (de embarazo) porque en alguna oportunidad hemos tenido la emoción y al final no era (un bebé)”, expresó en ‘En boca de todos’. (D. Bautista)