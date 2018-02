Isabel Acevedo no hace caso a críticas y asegura que Karla Tarazona "se está envenenando sola" [VIDEO]

La pareja de Christian Domínguez, Isabel Acevedo, fue presentada como el nuevo jale de ‘Combate’, sin embargo en las redes sociales la tildaron de ‘robamaridos’ .



“Si dicen ser un programa familiar, no creo que traigan a la ‘robamaridos’ de la ‘Chabelita’”; “Qué pena que esté esa ‘robamaridos’ de Isabel Acevedo”; “Tan solo verla en televisión, después de haber roto una relación con una criatura de por medio... es por ello que el Perú está como está”; “Isabel Acevedo, no te queremos en ‘Combate’”; “¡Cómo pueden escoger a una persona que tiene la reputación y dignidad por los suelos!”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.



Isabel, las redes sociales han explotado... ¿Qué te parecen las críticas?

Hay gente que me quiere, pero no a todos les voy a caer bien. Solo pido que me conozcan un poco más.



Se comentó que Karla Tarazona iba a estar como jurado de ‘Combate’... ¿Aceptarías estar en el mismo programa con ella?

Si ponen a un jurado, que sea de baile. Ella no creo que baile y no estaríamos en un lugar las dos juntas. Tampoco me interesa ponerme en frente de ella.



Hace poco brindaste una entrevista con Christian desde su ‘nidito de amor’... ¿Ya están viviendo juntos?

No. Es la casa de Christian, pero le decimos nuestro ‘nidito de amor’ porque ahí paramos de vez en cuando. No tenemos planes de convivir aún.



El programa ‘Amor de verano’ emitió un informe y se deslizó que Christian te habría comprado dos camionetas...

Están vendiendo humo, no sé qué más van a sacar.



¿Crees que Karla Tarazona se aburrirá de hablar de ustedes?

El tema con ella es recontraaburrido. Se está envenenando sola.



¿Consideras que lo hace por facturar?

También lo he dicho y no solo ella. (L. Gamarra)





Christian Domínguez y Chabelita