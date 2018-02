Combate: Isabel Acevedo "Chabelita" ingresa a reality ¿Durará más que en Esto es Guerra? [VIDEO y FOTOS]

La bailarina Isabel Acevedo hizo su ingreso al reality Combate y dejó en shock a las participantes del mencionado espacio televisivo. A la mayoría de modelos no les hizo gracia la participación de la pareja del cantante Christian Domínguez al show.



La primera en hacer un comentario desafiante fue Dorita Orbegoso, quien le dijo a Isabel Acevedo que no llore si es que pierde. La bailarina intentó tener correa ancha y reírse de las críticas, en ningún momento perdió la sonrisa.



Isabel Acevedo hizo su ingreso al concurso de baile del reality Combate, Diosas. La bailarina demostró su talento bailando al lado de las modelos y participantes Dorita Orbegoso y Michela Elías, quienes le mandaban indirectas.



Génesis Tapia también bailó al lado de Isabel Acevedo. La bailarina se movió al ritmo de la salsa Aguanile, demostrando porque se dedica al mundo de las artes escénicas. La pareja de Christian Domínguez no se dejó amilanar.



¿ Isabel Acevedo durará más en este reality que en el de Esto Es Guerra? Como se recuerda en 2017 la bailarina hizo su ingreso al mencionado espacio televisivo del canal América Televisió, pero las críticas impidieron que continuará su carrera como chica reality.

Isabel Acevedo ingresa a Combate