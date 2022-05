Isabel Acevedo aseguró que atraviesa un buen momento de su vida, pues le va bien en el trabajo, tiene salud y disfruta de su relación con Rodney Rodríguez.

“Me siento feliz porque estoy estable en muchos aspectos de mi vida. Me va bien en el trabajo, este sábado celebraré el cuarto aniversario de mi salón Bella Studio, también continúo capacitándome para brindar el mejor servicio. En el amor estoy con una persona que me complementa, tengo el apoyo de mi familia y tener salud es una bendición”, sostuvo la bailarina.

Isabel Acevedo ignora críticas a su novio Rodney Rodríguez: “Mi amor es sano, bonito y maduro” (Foto: TROME)

El 19 de mayo cumpliste tres meses de relación con Rodney, ¿cómo les va?

Tener una relación a distancia es un poco complicado, pero cuando hay amor todo es posible. Tratamos de comunicarnos todo el tiempo, saber cómo nos va en el día a día. Es bonito disfrutar esta etapa porque nos extrañamos mucho y me hace reír demasiado.

¿Te molesta que critiquen a tu pareja por su físico?