La bailarina Isabel Acevedo, pareja de Christian Domínguez, demandó a Karla Tarazona por el delito de injuria y difamación agravada. Además, ha solicitado una reparación civil de 200 mil nuevos soles.



Ayer, al promediar las 8:30 de la mañana, ingresó a mesa de partes del Poder Judicial el expediente de Acevedo, que fue derivado al 22 Juzgado Penal que despacha el juez Hermilio Vigo Zevallos.

Se sabe que el magistrado tendrá un plazo de 15 días para analizar la demanda de ‘Chabelita’ e informar si procede y van a juicio.



SE RÍE

Karla, Isabel Acevedo te está querellando por difamación e injuria y pide una reparación civil de 200 mil soles...

(Ríe) Lo que no sabe es que todo se les va a voltear, porque la demanda que también me entabló el señor tampoco va a proceder... ¡Ah! y esta semana sale mi video de la ‘Atorranta’.



¿No temes que pueda proceder?

Pregunto, ¿también va a demandar a todos los que sacaron su video viajando al extranjero con un hombre casado por el aniversario de la orquesta? ...La gente está loca, ja, ja, ja



Cambiando de tema, difundieron un video donde se te ve bailando muy sexy en un local al lado del ‘Zorro’ Zupe.

Como tiene que ser, celebrando la vida, prefiero estar bailando que haciendo otras cosas, ja, ja, ja. No le hago daño a nadie, estoy metida en mi burbuja y compartiendo con mis hijos.



(C.Chévez)

Carta Notarial a Karla Tarazona

