Isabel Acevedo descartó que exista algo más que una amistad con el cantante Jonathan Rojas, examigo de Christian Domínguez, con quien grabó un videoclip y se dieron un piquito hace poco.

“Es mi amigo, lo conozco hace muchos años y ahora ambos tenemos el mismo mánager. No deben involucrarme con él”, señaló.

CHRISTIAN ASADO

Por su parte, el cantante Christian Domínguez explotó contra Isabel Acevedo, a quien le pidió que respete a su nueva familia y deje de ‘facturar’ hablando de él, así como de la madre de su hija, Pamela Franco.

“Me parece sumamente desagradable (que hable) porque dice que tiene que generar (dinero). Cuando a alguien no le interesa hablar de una persona y pregona ser feliz, entonces, tiene que respetarse y hacerlo cuando hay una familia, sobre todo por una recién nacida”, expresó el cantante.

Sin embargo, aún tenía varias cosas contenidas contra la ‘Chabelita’.

“No me afecta, pero me incomoda. Las personas tienen que trabajar y generar su dinero por sus propios medios. ¿Si está generando plata al hablar de mí? Es desagradable. Lamentablemente, si no le preguntan sobre Christian Domínguez pareciera que no tuviera otro tema de qué hablar”, dijo el ‘Wachimán’.

Christian Domínguez explota contra Isabel Acevedo