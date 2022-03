En la última edición de Amor y Fuego, Isabel Acevedo ‘Chabelita’ pidió disculpas públicas a Karla Tarazona por ‘haberle hecho daño’ cuando inició su romance con Christian Domínguez, luego de que se rumorara que ella se había metido en su relación, hace unos años.

Al respecto, ‘Chabelita’ se sinceró ante las cámaras del programa de Rodrigo González y le pidió perdón a Karla Tarazona indicándole que ‘ya quiere pasar la página y dar por finalizado el tema’.

“Yo le pido disculpas si en un momento te hice mucho daño, te hice sentir mal. Yo ya quiero acabar ese tema, quiero pasar la página, estoy en un momento muy lindo y hasta aquí llegó todo”, dijo Isabel Acevedo.

“Yo sí ( estoy arrepentida), créeme”, agregó la bailarina al señalar que acepta haber cometido errores cuando inició su relación con el cantante de La Gran Orquesta.

Isabel Acevedo le pide disculpas públicas a Karla Tarazona (Video: Willax)

CHRISTIAN DOMINGUEZ LLORA

Christian Domínguez no pudo evitar quebrarse en el programa “América Hoy” al contar lo que le dijo su mamá y su hija Camila tras las declaraciones de Isabel Acevedo en el set de “Magaly TV: La Firme”.

“Hoy por hoy tengo una familia a la que estoy lastimando, por más que me respalden y sepan la verdad, de todas maneras, incómoda. Si tengo que bajar la cabeza ante mi mamá, ante Pamela, ante mi hija, lo voy a hacer”, comentó el líder de “Gran Orquesta internacional”.

El cantante de cumbia reveló detalles de la conversación que mantuvo con su madre previo a aparecer en “América Hoy”.

“Ayer hablábamos con mi madre, me dijo que me estaba contradiciendo en algo y que no me daba cuenta. ‘Tú dices que respetas mucho a tu familia, te voy a decir una cosa, nadie puede tapar el sol con un dedo. La familia, yo, sabe cómo empezó, cómo terminó. Debe importante solo lo que piense la familia”, comentó.

