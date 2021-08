FELIZ Y EMOCIONADA. Isabel Acevedo contó que el cantante Alejandro Sanz comenzó a seguirla en Instagram, luego de compartir un video donde baila su canción ‘Lejos conmigo’, que grabó con Greeicy.

“Estoy muy feliz porque el video lo subí ayer (sábado) por la noche y hoy (domingo) Alejandro y Greeicy lo repostearon, hasta me comentaron”, dijo la bailarina.

¿Alejandro te ha escrito por interno?

No he me percatado, pero mi community manager me avisó que Alejandro comenzó a seguirme.

Lo impresionaste con tu baile.

Ja, ja, ja, bueno, ambos artistas son admirables y tienen carreras impecables, por eso me sorprendió la inmediatez de su ‘repost.

CHRISTIAN SACA CARA POR CHABELITA EN REINAS DEL SHOW

Más profesional que nunca, Christian Domínguez opinó sobre el baile de Isabel Acevedo, su expareja, en el reality ‘Reinas del Show’. El conductor señaló que también le hubiera el dado el voto en el reto de baile que tuvo con Korina Rivadeneira, por la técnica y estilo.