Isabel Acevedo contó que sufre de ‘hipotiroidismo secundario’ y ha iniciado un tratamiento médico para controlar su peso.

“Me había subido un poquito de peso en mi viaje a Miami, no suelo comer ‘chatarra’ porque siempre he preferido lo saludable, pero llegué con algunos kilitos y aquí (en Lima) comencé a hacer mi dieta y ejercicios y no veía cambios, a pesar de que estaba cumpliendo todo lo que me decía mi nutricionista y entrenador. Así que por recomendación médica fui al endocrinólogo y resultó que en todo estaba bien, excepto en el porcentaje de las hormonas de la tiroides”, dijo la bailarina.

¿Estás siguiendo algún tratamiento?

Sí, y la idea es tratarlo a tiempo para que no siga avanzando. Con las pastillas me estoy controlando el hecho de subir de peso y ahorita estoy con dieta y ejercicios, tratando de mantenerme. (D. Bautista)