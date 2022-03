Ethel Pozo y Brunella Horna se mostraron más que indignadas este jueves con las recientes declaraciones de Chabelita, quien aseguró que el hijito de Christian Domínguez con Karla Tarazona ya tenía un añito cuando ellos empezaron una relación sentimental.

“No coinciden las fechas. Isabel Acevedo comentar ayer que cuando inició una relación contigo, Valentino, tu pequeño ya tenía un año”, dijo Brune, quien también estuvo trabajando en El Artista del Año cuando se desató el escándalo de infidelidad.

Asimismo, la hija de Gisela Valcárcel se molestó y le envió tremendo misil a Chabelita. “Quiero decirte algo, acá no podemos tapar el sol con un dedo. Más de 100 personas trabajaban en EADA, yo trabajaba en la parte comercial... quiere decir que todos estamos locos... Karla Tarazona le daba de lactar al bebe en la academia, yo le doy toda la razón a Karla al igual que mi madre, porque eso no debió pasar, fue un error que comenzó mal. El bebe tenía solo mesecitos, es imposible que me digas Isabel que ya caminaba, por favor...”, dijo Ethel indignada.

Por otro lado, explicó que Christian y Karla no estaban separados cuando empezó una relación con la bailarina. “Ella ensayaba con una mamá dando de lactar, estaban en pareja, juntos, perdóname Isabel, tú sabes que con los años nos hemos caído en simpatía, pero no podemos mentir en televisión nacional y decir que los tiempos son distintos. A mí esas cosas me arden, me da cólera la deslealtad”, acotó la conductora de América Hoy.

GISELO ECHA A CHABELA

Brunella Horna también comentó que Chabelita aseguró que cuando empezó con Christian Domínguez ella no tenía pareja, pero indicó que Edson Dávila sabe la verdad. “Bueno, yo no me meto en esas cosas, pero tengo entendido que Kelvin Valdizán, que es gran amigo mío, era la pareja de Isabel Acevedo, todos los bailarines sabíamos”, dijo Giselo.

