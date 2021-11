El nombre de Isabel ‘Chavelita’ Acevedo fue tendencia en redes sociales. ¿La razón? Consiguió ganar el reality “Reinas del Show” tras imponerse en la final a Gabriela Herrera y Brenda Carvalho. No obstante, esta corona tiene un doble valor según le cuenta a TROME en exclusiva: porque el 6 de noviembre fue el cumpleaños de su padre y porque hoy acaba de cumplir 28 años.

¿Cómo te sientes tras romperla en estas 10 galas en la pista de baile?

Yo creo que todas somos chicas talentosas (hace una pausa porque la gente la felicita). La verdad ha estado difícil, reñido y yo estaba nerviosa. A la vez he tratado de disfrutar a todo momento y transmitir esa emoción que tenía al jurado. Además, trataba de pulir cada detalle, y estoy demasiado emocionada.

¿Sentías presión de ganar el reality “Reinas del Show” por ser bailarina profesional?

Obviamente. Yo siento que a mí, me han exigido hasta mucho más por el hecho de que soy bailarina, tengo técnica y me exigían. Siempre esperaban más de mí, y eso se veía en cada comentario. (La vuelven a abrazar, se toman fotos y le cantan cumpleaños).

En tu cumpleaños ganas el reality y se lo dedicas a tu padre...

Ha sido una doble celebración porque era el cumpleaños de mi papá y el mío era el 7. Creo que fue una cábala bailar este mismo día y traté de dar lo mejor de mí porque iba dedicado a mi padre que está en el cielo. Estoy súper contenta, no tengo palabras y estoy en shock. A mi familia también se lo dedico. Mi mamá, mi hermana, mi sobrino y a mi segundo papá que siempre me apoyaron. Este logro es para ellos.

Por fin tendrás nombre propio y ya no te van a relacionar con algo...

La verdad, justo el programa me dio la oportunidad de entrar aquí con nombre propio y estoy agradecida por la oportunidad. Siempre traté de dar lo mejor de mí y pienso que lo he demostrado en la pista. Principalmente a la gente que siempre me ha apoyado en todo momento incondicionalmente. También a mis compañeras porque si ellas no estuvieran aquí no me hubiera esforzado el triple en esta competencia.

¿Te vas a Estados Unidos a descansar tras este logro?

Sí, me voy a escapar unas semanas porque también necesito respirar tras tanto ensayo, tantas horas de competencia.

¿Ahí te vas a encontrar con tu nuevo amor?

(Risas) Nos estamos conociendo. Todavía no es mi pareja, pero me estoy dando la oportunidad como lo manifesté y vamos a ver si eso fluye.