Isabel Acevedo estuvo como invitada en “Mujeres al Mando” y durante la secuencia “detrás del espejo“ del programa no pudo evitar quebrarse al recordar los dolorosos momentos que le hizo pasar a su mamá, especialmente por su relación con Christian Domínguez , pues tras conocerse de su polémico romance fue señalada y eso afectó a su familia.

La bailarina aprovechó para pedirle disculpas públicas a su madre, Doña Rosita, por haberle hecho pasar varios tensos y complicados momentos. “Ustedes saben cómo son las madres y le pido mil disculpas por todo lo que he hecho pasar. Ella ya está más tranquila. La televisión es algo con lo que tiene que aprender a lidiar, porque no se acostumbra que una cámara esté en el salón o en mi casa”, agregó.

“Muchas veces ha llorado por mi culpa. Es por eso que le pido perdón por todas esas regañadas y donde ella se ha sentido mal. Es una persona que está ahí siempre para mi, yo la amo. Quiero que sepa que todas las cosas que estoy haciendo ahora, es para que ella se sienta orgullosa de mi”, agregó.

NO HACE CASO A CRÍTICAS

En entrevista con Trome , la popular ‘Chabelita’ sostuvo que ‘hace oídos sordos’ a las críticas y cuestionamientos que hizo Magaly Medina sobre su viaje a Miami, a donde viajó con su amiga hace un mes.

“Hago oídos sordos a sus comentarios, que me saque alguna prueba de que estoy ahí (en Miami) con un ‘sugar daddy’, es algo gracioso. La verdad es que estuve en hospedada en la casa con la familia de mi amiga. Es más, en el video que me sacaron (donde se le se observa junto a un joven), es una persona con la que estoy viendo el tema de los bikinis porque estoy pensando traer la marca a Perú. Siempre pienso en surgir, avanzar, estoy soltera y puedo conocer a la persona que quiera. Acepto las críticas constructivas, pero cuando son negativas me entra por un oído y me sale por el otro. No voy a estar respondiendo a Magaly, no voy a perder mi tiempo, estoy tranquila”, recalcó la expareja de Domínguez.

En tanto, Magaly Medina no dudó en dejarle en claro que ese no es un argumento para no responderle. “Yo tampoco tengo por qué ponerme boca a boca contigo, lo único que hago es comentar y criticar, y lo seguiré haciendo”, señaló.

“Tú puedes darme los datos, sin que te dé pena, así sea una persona mayor con bastón. Mi boca no tiene edad, lo que hablaba a los 30 lo voy a seguir hablando a los 60, tú ‘dispara’, nomás”, comentó entre risas.

