Isabel Acevedo desmintió a Christian Domínguez, tras enterarse que el cumbiambero reveló que terminaron su relación porque lo hizo elegir entre su ‘hijo y ella’.

“Estoy harta de tocar este tema porque no me suma, ya fue, no lo quiero más en mi vida. Jamás me pondría en comparación con una criatura que no tiene nada que ver en esta situación y más, porque tengo una linda amistad con su hija, por el cariño y el amor que hemos tenido en algún momento”, dijo indignada en el programa ‘En boca de todos’.

Luego, dejó en claro que su relación con Domínguez terminó porque él ‘tenía mochila y por cosas que encontré en su momento’.

“Me parece súper bajo que se ponga a decir cosas así, que hemos terminado por el bebé. Cuando entré a la televisión, estar con él me perjudicó... Ya cerré ese capítulo, estoy trabajando y creciendo”, agregó.

Además, dijo que el cantante actúa siempre de la misma manera con sus exparejas.

“Me parece bajo dejarme mal. Todo el mundo sabe lo que hace, primero enamora a su pareja, segundo las quiere dejar como locas y, al final, ¿me va a demandar?”, acotó.

Isabel también aclaró que el video que grabó en TikTok, donde baila con sus amigos la canción del ‘Tic Tic Tac’, no fue dedicado a Domínguez.

“(El video) no fue para nadie. A quien le caiga el guante, que se lo chante. Que me deje de ‘stalkear’ (espiar). ¡Por favor!”, acotó.

Por su parte, Christian Domínguez comentó que está molesto por el mencionado clip, ya que se refiere claramente a él.