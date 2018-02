Isabel Acevedo ingresó a Combate y en redes sociales la destruyen de la peor forma [FOTOS]

El ingreso de Isabel Acevedo a Combate fue duramente criticado en redes sociales donde los fanáticos del reality alzaron su voz de protesta e indicaron que desde hoy cambiarán de canal y verán 'Esto es Guerra' porque el programa ha dejado de ser 'bacán' y más con la llegada de la popular 'Chabelita', pareja de Christian Domínguez.



Desde que se supo del ingreso de Isabel Acevedo a 'Combate', las redes sociales ardieron y la calificaron de 'roba maridos', 'fresca', 'caradura' y otros calificativos con los que mostraban su indignación. Muchos indicaron que desde ahora verán 'Esto es Guerra'



Entre los comentarios, los usuarios también criticaron a Renzo Schuller y Gian Piero Díaz por aceptar la llegada de Isabel Acevedo al programa. Pero quien se llevó la peor parte fue Cathy Saenz, la productora de 'Combate', a la que pidieron que en el reality tenga más competencia y menos polémica, y que con la 'Chabelita' "se pudrió todo".

Isabel AScevedo ingresó a Combate de ATV.

Isabel Acevedo al ser presentada en Combate dijo que estaba feliz por estar en el programa, pero las combatientes parecían no estar muy contentas con su presencia. Incluso Dorita Orbegoso le mandó una indirecta: "esta vez no vayas a llorar si te eliminan", en referencia cuando no duró ni un día en 'Esto es Guerra'.



Como se recuerda, casi a finales de 2017 Isabel Acevedo y Christian Domínguez fueron presentados en la nueva temporada de 'Esto es Guerra', pero la alegría no les duró ni un día, ya que fueron sacados del reality por problemas con Gisela Valcárcel, ya que el cumbiambero adujo que no iba a estar en 'Los Reyes del Show' a causa de una lesión, pero a la semana siguiente fue presentado en el programa de competencia.