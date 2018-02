Isabel Acevedo fue despedida del staff de bailarinas de ‘Josimar y su Yambú’ por críticas en redes [FOTOS ]

La actual pareja de Christian Domínguez, Isabel Acevedo, tuvo su debut y despedida como parte del staff de bailarinas de la agrupación ‘Josimar y su Yambú’, debido a las críticas que recibió en las redes sociales por ‘meterse’ en la relación del ‘Wachimán’ con Karla Tarazona.



“Ojalá no te divorcies por la Chabela”; “Puaj..., no es necesario poner a gente escandalosa, a quien no le importan la familia ni los valores”; “Ojalá no se olvide los calzones”, “No es odio, simplemente me da cólera ver a una mujer que es tan ‘cara de palo’... Que admita que se equivocó y pida disculpas”; “Así sea profesional, tiene mala imagen y, Josimar, eso perjudica la carrera tan buena que llevas”, fueron algunos de los comentarios que se leían en la página oficial del cantante, quien tuvo que borrar algunos ‘posts’.



Esta situación generó que Isabel Acevedo deje la agrupación, pues solo participó en dos presentaciones.



VOLVERÍAN A ‘ESTO ES GUERRA’

Por otro lado, trascendió que Christian Domínguez y Isabel Acevedo volverían al set de ‘Esto es guerra’ y serían presentados esta noche.

Isabel Acevedo con nuevo look