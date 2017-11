Los dimes y diretes entre Karla Tarazona e Isabel Acevedo continúan. La bailarina fue entrevistada para promocionar la canción del cantante Hildemaro, "Y apareciste tú". Fue imposible que la joven no hablará sobre Tarazona.



Isabel Acevedo fue consultada por el videoclip que protagoniza Karla Tarazona. La grabación es una total indirecta para la bailarina, la actual pareja de Christian Domínguez indicó que le daba risa que Tarazona protagonice ese musical.



"Esas cosas no me suman, yo quiero mirar para adelante", expresó Isabel Acevedo con respecto a la participación de Karla Tarazona en el video musical de la argentina Véronica Ávila. La bailarina esquivó el tema y abrazaba en todo momento al cantante Hildemaro.



En junio de este año, Karla Tarazona le dedicó esta canción a Isabel Acevedo, pero sólo hace unos días protagonizó el video musical. Repasemos que dijo hace unos meses, la conductora de eventos sobre la pieza musical y la bailarina.



“Yo puse esa canción en mis redes sociales, porque he pasado muchas experiencias, por cosas que identifican mi vida, que reflejan parte de lo vivido. Además, en la vida diaria hay demasiadas ‘atorrantas’, por eso dejé eso por ahí”, comentó burlonamente Karla Tarazona, quien se animó a cantar el tema con mucho sentimiento, y compartirlo en redes sociales.

