Isabel Acevedo: Tuvimos una larga conversación con Chabelita y dejó en claro que "nunca fue la otra" [VIDEO]

Isabel Acevedo reafirmó que jamás se ha sentido la ‘otra’ en la vida de Christian Domínguez y tampoco le interesa lo que piense Karla Tarazona.

“Nosotros estamos bien, pasamos por un buen momento y todo lo que se diga no me interesa”, confesó la bailarina durante el lanzamiento del nuevo disco de Hildemaro, ‘Apareciste tú’.

¿Seguirán en ‘Esto es guerra’?

Eso lo está viendo él, si seguimos, bien, y si no, normal.



¿La relación con Gisela Valcárcel quedó bien? Porque el sábado se pronunció al respecto...

Con ‘GV’ todo está tranquilo y Gisela es una mujer con una carrera extraordinaria.



¿Te molesta que le digan ‘pinocho’ a Christian por decir que estuvo lesionado y luego apareció en otro programa?

Es que está lesionado y se está recuperando. Cuando bailas la rutina es más fuerte que cuando haces ejercicios.



¿Entonces no le prohibiste que vaya a ‘Reyes del show’ porque estabas celosa de Vania Bludau?

Lo que no fue en mi año, no me hace daño, y no siento celos de Vania, son especulaciones. Ella y yo nos hemos saludado en una temporada pasada.

Pero Karla Tarazona piensa lo contrario...

Él está bien grandecito para que le diga qué hacer.



¿Confías en él?

Sí, y él en mí, pero igual está advertido.



Karla se borró el tatuaje con el nombre de Christian y dijo que así se despedía de las coas feas, ¿te borrarías el tuyo?

No lo haría. Mi tatuaje es algo simbólico, es un corazón y el de Christian una llave, porque él tiene la llave de mi corazón y, si pasa algo, pues busco otra llave (ríe).



¿Su amor es fuerte?

Estamos bien, no sé qué pasará más adelante.



¿Nunca te metiste en la relación de Karla? ¿No fuiste la otra?

Jamás he sido la otra, siempre he dicho que lo que va mal, acaba mal.

Ya se lanzó el videoclip de la ‘Atorranta’ que Karla te dedicó.

No sabía, me causa gracia.



Cambiando de tema, ¿qué te regaló Christian por tu cumpleaños (fue el martes)?

Me regaló un osito de peluche, que para mí lo fue todo. Nos fuimos a cenar e hizo una fiesta sorpresa muy linda.



(C. Chévez)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.