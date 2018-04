Isabel Acevedo afirma que Karla Tarazona sigue "dolida" por Christian Domínguez [VIDEO y FOTOS]

La ‘combatiente’ Isabel Acevedo, ‘Chabelita’, señalo que Karla Tarazona ‘sigue dolida’ y le recomendó que ‘supere’ el tema de Christian Domínguez, a raíz del comentario que hizo en redes sociales sobre devolverle su ‘calzoncito’ cuando Tilsa Lozano vaya al reality.



Karla Tarazona deslizó en redes sociales que enviará con Tilsa Lozano una prenda íntima que tiene guardada...

Esa persona no me interesa, me va y me viene lo que pueda decir. Si sigue con esos mensajitos es porque continúa dolida y no lo supera. Ya pasó tanto tiempo, ya supéralo. Con Christian estamos cada día mejor, acabamos de cumplir un año y medio. Estamos muy felices.

¿Te incomoda que Tilsa vaya a ‘Combate’?

Viene a un terrero que es mi segundo hogar, estoy tranquila y segura. No tengo miedo, no me tiemblan las piernas, las tengo bien duritas. Ella habló tanto de mí y si en algún momento me expresé mal de ella, le pedí disculpas.



¿Crees que su presencia vaya a sumar en el reality?

Hay que ver el rating, pero en verdad, no me hago líos, sigo trabajando con alegría y con un grupo muy unido. Todos nos cuidamos y salimos adelante con nuestro trabajo.