Chabelita a Karla Tarazona: "Creo que he ido tres veces a su casa y ella dice que me ha dado que comer" | VIDEO

Isabel Acevedo brindó una entrevista a Domingo al Día para hablar sobre su vida, su relación con Christian Domínguez, sus estudios y su vida profesional. La bailarina contó que por el momento, no convivirá con el cumbiambero porque él aún no está divorciado.

"Mis papás son estrictos. Me dijeron que no me mude con Christian porque él no tiene los papeles de divorcio firmados. Prefiero convivir primero", explicó la 'Chabelita'. Además, reveló que tener una pareja con hijos es algo diferente y complicado.

"Para cualquier mujer que su pareja tenga hijos es complicado. Pero si ya lo aceptaste y lo conociste así... Él sabe que yo no quiero tener hijos todavía por eso me protejo. Mujer precavida vale por mil", declaró.

Por otro lado, se refirió a todas las declaraciones que siempre le dedica Karla Tarazona, especialmente sobre las últimas tras su paso por El Valor de la Verdad en donde recordó que ella estuvo en unas reuniones en su casa cuando era esposa de Christian Domínguez.

"Creo que he ido tres veces a su casa y ella dice que me ha dado que comer. La verdad a mí me causaba mucha gracia porque hay cosas que sí son mentiras. A mí no me gusta lucrar con los demás. Bajo mis méritos hago mis cosas y punto. Nunca he salido a hablar o tampoco me he sentido preparada porque no tengo esa facilidad de hablar o de responder de una manera así", contó.

Por eso, aclaró que ella no podría hacer lo mismo que Karla Tarazona e ir a programas de televisión para hablar sobre el asunto, pues se considera una persona que 'se pueda poner a pelear con otra persona'.

"No siento que me pueda poner a pelear con otra persona así. Nunca lo hecho, me parece bajo. No me gusta. Tampoco me sentaría en un programa de televisión a ponerme boca a boca con otra persona", indicó.