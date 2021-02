Luego de que Karla Tarazona disparara con todo contra Isabel Acevedo tildándola de ‘vividora’ y ‘sinvergüenza’ , la bailarina no se quedó callada y no dudó en responderle a la ahora esposa del ‘Rey de los huevos’, Rafael Fernández.

En entrevista con ‘Amor y fuego’, la popular ‘Chabelita’ sostuvo que todo lo que diga Karla Tarazona le ‘resbala’, pues “hago oídos sordos a lo que diga” porque “es algo repetitivo, es algo que siempre ha hecho y la verdad como nunca le presté atención ni le prestaré atención, te juro que me resbala”.

“No me interesa lo que diga. La verdad es que no vivo de esto. Yo ya estoy en otra, así que lo que diga o lo que haga, a mí la verdad, me resbala”, dijo al programa ‘Amor y Fuego’.

En otro momento recalcó que “prefiero no responder ni hablar de temas ya pasados, el pasado pisado está” y le deseó lo mejor a Christian Domínguez, quien está por convertirse nuevamente en papá junto a Pamela Franco. “Yo no guardo rencor ni tengo mala vibra con nadie”.

VIVIDORA Y SINVERGÜENZA

Karla Tarazona tildó de ‘sinvergüenza’ y ‘vividora’ a Isabel Acevedo , a quien le pidió que no la vuelva a mencionar ni tampoco opine sobre su matrimonio con el empresario Rafael Fernández, tal como lo hizo la bailarina para las cámaras de ‘Magaly Teve, la firme’.

“Que se guarde sus buenos deseos para ella porque a mí no me interesa nada que venga de esa mujer, que simplemente no existe en mi vida, así que deje de opinar sobre cosas que ni le incumben”, dijo molesta Karla Tarazona.

“Que opine de sus amores y deje de colgarse de mi nombre. ¿No es suficiente que ya se hizo conocida por lo que hizo? Qué poca vergüenza tiene para opinar ahora de mi esposo, vividora. ¿Quién es ella? Qué le importa mi vida, que se dedique a su vida, es un capítulo cerrado. Que se guarde sus opiniones para quien quiera escucharlos porque ni en mis peores pesadillas se me ocurriría si quiera decirle hola. Estoy en otra etapa de mi vida, súper tranquila como para andarme preocupando en sus opiniones”, arremetió contra la bailarina.

