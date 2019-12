Karla Tarazona afirma que la vida es justa porque el ‘karma’ le llega a todos, y aunque no busca burlarse de Isabel Acevedo ‘Chabelita’, dice que no tendría problema en usarla como piñata en su fiesta de ‘Año Nuevo’ porque el público la ha puesto de moda.

“No es una catarsis tenerla (a Chabelita) como piñata porque mi catarsis sucedió el 16 de octubre cuando salió el ampay con Pamela ja, ja, ja. Además, esto no es una burla porque su cara es la piñata que más se vende, que más se quemará y romperá en las fiestas”, comentó Karla Tarazona, quien alista sus cábalas para recibir el 2020.

¿Te sigue provocando hablar de ‘Chabelita’?

No es algo que me provoque, no paso mi día pensando en ella. Yo trabajo en espectáculos y ella se ha convertido en un personaje de la televisión, no es una ‘NN’ y le gustan las cámaras, le gusta facturar... entonces, hay que apechugar.

Muchas personas y hasta tu compañera Mónica Cabrejos te han dicho que superes este tema. ¿Aún tienes dolor?

No hay dolor, cada uno de ellos puede hacer con su vida lo que quiera... pero sí me molestó que me quiera ver la cara de tonta porque se metió hasta mi casa.

Pero ella se ha mostrado arrepentida...

Sería bonito que admita sus errores por completo y no a medias. Solita se puso un cartel en la frente por meterse en una relación, la gente tiene su verdad. Por eso, no tiene argumentos para defenderse.

El tiempo ha pasado y tú has volteado la página, pues llevas una buena relación con Christian...

Tuve una seria y larga conversación con él, que quedará para siempre en privado. Además, vamos a ser padres de Valentino toda la vida.

Entonces, también podrías desearle a Chabelita que tenga éxito en este 2020 y pueda conseguir el amor...

De joven siempre se comete errores y seguro que en algún momento alguien la tomará en serio, aunque a veces el pasado condena... pero sí, todos tenemos derecho a ser felices.

¿Un consejo para Pamela Franco?

Ninguno, ella es una mujer grande. Yo solo me dedico a comentar las cosas que vemos, que dejan mostrar en redes sociales.

¿Cuál es tu cábala para recibir el Año Nuevo?

Trabajar, siempre trabajar. Siempre me ha funcionado, y sino, pues descansar con la familia. Luego, hago algunas clásicas como las lentejas, las uvas.

(Eric Castillo)