Isabel Acevedo: “Que Karla Tarazona se beneficie económicamente porque ahora soy un personaje público” 

Isabel Acevedo dijo que Karla Tarazona habla de ella porque se beneficia económicamente.



“Que (Karla) se beneficie económicamente porque ahora soy un personaje público”, dijo Isabel Acevedo en ‘América Espectáculos’



La bailarina también se refirió a las críticas que recibió por su ‘cambio de look’.



“Me maté de la risa, solo subí una foto a mi Instagram. Me puse una peluca, eso fue todo”, indicó.



Asimismo, ‘Chabelita’ contó que Christian le regaló una camioneta.



“Yo vendí mi auto porque era un poco inseguro, tuve un choque y se hundió todo. Él me dijo que compre un carro más fuerte y me regaló eso (la camioneta)”, comentó.



Isabel Acevedo con nuevo look