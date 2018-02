Isabel Acevedo a Karla Tarazona: Responderte es aburrido [VIDEO y FOTOS]

Asegura que no está embarazada de ‘Wachimán’ y que si él le es infiel lo deja, pero no contaría lo que vivieron por ‘dignidad’

Responderte es aburrido



Isabel Acevedo, pareja de Christian Domínguez, negó que su visita a una clínica haya sido para realizarse una prueba de embarazo. Es más, comentó que no tiene planes de matrimonio con el ‘Wachimán’.



“No estoy embarazada. Solo fui por un tema personal, por ahora no pienso en hijos ni en matrimonio, ese no es mi sueño. Lo que quiero es trabajar duro y crecer. Además, deseo un hijo planificado, no de casualidad”, enfatizó ‘Chabelita’ al inaugurar la boutique ‘La casa del estilista’, en Lince.



Respecto a las constantes críticas que le hace Karla Tarazona, dijo que no le responde porque es ‘aburrido’.



“De ella no puedo esperar nada más, siempre hace eso y prefiero no hablar. Voy a cumplir un año y tres meses de relación y sigue. Responderle es aburrido”, indicó la bailarina.



Si en algún momento Christian te es infiel, ¿qué harías?

Lo dejaría sin dudarlo, y él lo sabe.



¿Te sentarías a contar los detalles en los programas de televisión?

No lucraría hablando de él, exponer mi vida privada de esa manera me daría vergüenza, hay que tener dignidad.



¿Es cierto que dejaste de trabajar con Josimar por las fuertes críticas que surgieron en redes sociales?

Para nada, solo me contrataron para el aniversario de la orquesta y porque estaba mi amiga.



ES UNA BENDICIÓN



Por su parte, Karla Tarazona afirmó que no cree que Isabel Acevedo esté embarazada de Christian Domínguez, pero si son ciertos los rumores, ‘la llegada de un bebé siempre es una bendición’. (E. Castillo)

Isabel Acevedo con nuevo look