Isabel Acevedo, mejor conocida como la ‘Chabelita’, nos contó en un divertido ping pong de preguntas que se encuentra saliendo con un galán extranjero y que a sus 27 años no perdonaría una infidelidad. Además, dice que cree en el amor a primera vista y nunca le gustó el olluquito.

¿Qué es lo que te disgusta más de una persona?

Que sea mentiroso (a).

¿Qué no perdonarías?

Una infidelidad, una mentira y que me roben.

¿Qué no volverías a hacer en tu vida?

No me arrepiento de nada, las cosas pasan por algo y uno continúa.

¿Te gusta el ambiente de la televisión?

Me fui adaptando. Al principio me encantaba porque baila, pero cuando tú ya eres un personaje público ya no tienes mucha privacidad y tienes que aprender a manejarlo.

¿Nunca pensaste en ser conocida?

La verdad, no.

¿Qué es lo que más te apasiona?

Bailar y el mundo de la belleza.

¿Playa o campo?

La playa.

¿Cumbia o reguetón?

Los dos, me gusta mi cumbia perucha y la música urbana.

¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida?

Mi mamá, mi hermana, mi papá, mis sobrinos, Hércules (su perrito) y Aurora, mi lora.

¿Crees en el amor a primera vista?

Creo que sí se puede dar, como la película del hilo rojo.

¿Te ha pasado?

Todavía no, pero espero que me pase algún día.

¿Cuándo fue tu último beso?

Hace tres semanas.

¿Con alguien en especial?

No es conocido

¿Podríamos decir que estás soltera o ‘saliente’ con alguien?

Saliendo, pero estoy soltera, conociendo a alguien.

¿Peruano o extranjero?

Extranjero.

¿Qué te conquista de un chico?

Que sea amoroso, respetuoso, atento, amable. Esos detalles que el hombre te abre la puerta del carro, detallista, que te diga cosas lindas, eso me gusta mucho.

¿Te gustan los chatos?

Prefiero los chicos altos, más altos que yo.

¿Los chicos morenos o blancos?

La verdad prefiero los blanquitos, aunque puede ser trigueñito. Moreno no, siento que no es mi gusto.

¿En alguna ocasión te ha escrito algún futbolista para conocerte?

Eso se queda en mí, por favor.

¿Cuál es tu plato de comida favorito?

Ahorita estoy a dieta, pero terminando quiero comerme un tallarín verde de espinaca, con su buena carne.

¿Te gusta el olluquito?

La verdad que el olluquito es uno de los platos que menos me gusta. Nunca me ha gustado, lo comía porque mi mamá me obligaba.

¿Qué sueños te faltan cumplir?

Me encantaría bailar con otros artistas de afuera, también poner muchos salones de belleza de ‘Bella Studio’, empoderar a mujeres a emprender negocios. Una sola con sus manos puede trabajar y lograr grandes cosas. No depender de alguien.

