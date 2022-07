Isabel Acevedo se pronunció sobre su polémica aparición en un festival de peruanos por Fiestas Patrias en Estados Unidos, luego que Tilsa Lozano deslizara que no la convocaron sino que se ‘autoinvitó' y acudió gratis a darles clases de baile a los asistentes.

La popular ‘Chabelita’ aclaró que no se autoinvitó al evento y aseguró que fue convocada una semana antes. En ese sentido, se mostró sorprendida por las declaraciones de la ‘Colita’.

“Me sorprende muchísimo”, dijo para ‘En boca de todos’ luego de escuchar las palabras de Tilsa. “Claro que me invitaron, es más, yo me regresaba el cinco pero por el tema de este evento, al que me llamaron, me convocaron y yo acepté, alargué mi pasaje. Me convocaron una semana y media antes, no un mes antes” , indicó.

Asimsimo, dijo que los organizadores se enteraron que ella estaba en Washington D.C y un amigo suyo, que es promotor de eventos, le lanzó la idea. “Me sugirió ‘oye Isa deberías estar ahí que es un evento peruano y todo el mundo te conoce’, y ahí se inició todo”, dijo Isabel Acevedo.

Chabelita aseguró que un amigo promotor de eventos le sugirió que acuda a festival de peruanos en Washington D.C. porque todo el mundo la conocía.

¿QUÉ DIJO TILSA DE CHABELITA?

Tilsa Lozano estuvo en el festival de Fiestas Patrias que celebraron los peruanos en Estados Unidos y reveló tremendo rumor sobre la participación de Isabel Acevedo en el evento.

“En el flyer salía Yahaira, Tony Succar, Melcochita, pero la Chabelita no estaba en ningún flyer. Cuando llegué al evento, una persona me dijo ‘la Chabelita está en el evento’ y yo dije ‘pero si a ella no la han contratado, ella no está en la promoción’”, dijo intrigada la ‘Colita’.

En ese sentido, contó que una persona le dijo que Isabel Acevedo fue al evento sin cobrar. “Ella se autoinvitó, fue gratis a darles clases de baile a la gente”, agregó Tilsa Lozano dejando sorprendidos a los conductores de América Hoy.

Según Tilsa, el novio de ‘Chabelita’ es amigo de uno de los organizadores del evento y por ello ella se habría ofrecido voluntariamente para participar.

Finalmente, aseguró que nunca se cruzó a Isabel Acevedo y que inclusive no sabía que iba estar en el festival.

En las imágenes que pasó América Hoy de Chabelita en el festival, se observa poca presencia de personal, por lo que Janet Barboza consideró que quizá la habían puesto para calentar el ambiente antes de la presentación de los artistas más importantes.

