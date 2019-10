¿Isabel Acevedo le devolverá las camionetas a Christian Domínguez? Esto dijo y aclaró que por ahora se tomará su tiempo

¡Prepárate Christian! Isabel Acevedo se presentó en 'En Boca de todos' donde reveló detalles del por qué terminó con Christian Domínguez y cómo el ampay con Pamela Franco confirmó sus sospechas: que el cumbiambero estaba sacando los pies del plato. La popular 'Chabelita' sostuvo que el cantante había cambiado con ella, le ocultaba cosas y borraba las conversaciones de su celular.



Sin embargo, al momento de ser consultada por las propiedades que ella tiene a su nombre y pertenecerían a Christian Domínguez, Isabel Acevedo aclaró el tema de las camionetas y aseguró que solo una le pertenece a su expareja.



"No son 4 camionetas, son solo 2, porque 2 son carros que hemos tenido y lo hemos vendido y los traspasos no son tan rápidos. Están en trámites y uno tengo que firmar", dijo Isabel Acevedo.



Agregó que "el mercedes es el mío y el otro carro es de Christian", pero al ser consultada si lo va a devolver dijo que es un tema que se tiene que conversar. ¿Lo hará?



Asimismo, indicó que el negocio de su peluquería es 100% de su propiedad y que Christian Domínguez no puso ni un sol, ya que todo fue inversión de un dinero que ella heredó de su papá antes de fallecer. "Es mío, es mi propiedad, yo trabajé por eso. Yo lo puse todo. Ese dinero es de la herencia que mi papá dejó antes de morir. Con esa herencia me compré mi primer carro y me compré mi local".

Volviendo al tema de las camionetas, Isabel Acevedo recordó que ella antes tenía un auto que luego Christian le dijo que vendiera y con ese dinero compró una más moderna, pero que su expareja puso la diferencia.

AHORA NO, JOVEN



Isabel Acevedo , por otro lado, manifestó que tiene temas legales qué resolver con Christian Domínguez, pero que por ahora "voy a tomarme mi tiempo, quiero estar tranquila, me voy a dar un tiempo para mi familia, para mí, para mis amigos. No tengo miedo de ver a Christian".