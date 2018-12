Isabel Acevedo le responde a Karla Tarazona: "Pobrecita, expone toda su vida" | FOTOS

Isabel Acevedo salió al frente para defender a su mamá, Rosa Arenas, y minimizó a Karla Tarazona , luego que esta señaló que lo sucedido con su progenitora era una vergüenza para ella.



“Ay, de esa señora qué se puede esperar. Yo nunca voy a comentar de ella. Bueno, pobrecita, toda su vida es expuesta y habla de mí. No pienso decir más, habló de mi madre y por eso saco las garras, por eso me llega”, dijo.



¿No te molesta que Karla opine sobre el caso de tu mamá?

Ya llevo dos años con Christian y me ‘vale gorro’ lo que dice ella. Pero obviamente si habla de mi mamá, voy a sacar mis garras. Así como pide que no hablen de sus hijos, que tampoco hable de mí.



Christian ha dicho que desea ser papá otra vez.

Él es insistente, quiere tener gemelos, quiere llevar tratamiento, todo porque le dije que primero hay que convivir. Llevo dos años con él, pero yo quiero primero mi salón, voy a poner mi salón ‘Chabelita’. Ya llevo un año como estilista y he sido premiada.