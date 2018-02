Isabel Acevedo se confiesa: "No tengo la culpa de haberme enamorado de Christian Domínguez" [VIDEO]

Cuenta su versión de los hechos. Isabel Acevedo accedió a brindar una larga entrevista al programa Día D sobre su relación con Christian Domínguez, las acusaciones de 'robamaridos' que tiene en su contra y las famosas leggins que le regaló Karla Tarazona.

Isabel Acevedo se sinceró al inicio de la entrevista y aceptó que en un principio no podía siquiera imaginar ser pareja de Christian Domínguez. La 'Chabelita' indicó que ella sabía del pasado amoroso del cantante, y eso le daba miedo.

"No imaginé que yo iba a terminar con Christian por el mismo hecho de las relaciones que ha tenido. Por eso básicamente. No te voy a negar que tuve miedo de estar con él. Creo que cualquier mujer le daría miedo en ese sentido", expresó Isabel Acevedo en la entrevista.

Sin embargo, reconoce que tal vez la relación empezó muy pronto y que si ahora la tildan de 'roba maridos' es porque tal vez Christian Domínguez no terminó en buenos términos y dejando las cosas claras a Karla Tarazona.

"De parte por la parte de Christian no empezó de una manera limpia. Porque de repente a mí me decía algunas cosas y a ella otras. No sabemos cómo es esa historia. Christian Domínguez no manejó las cosas bien en su momento. Y no solo lo de nosotros, sino también lo anterior" , dijo Isabel Acevedo.

La bailarina de 24 años contó que lo que más le duele es que la llamen 'robamaridos' porque ese calificativo no solo la humilla como persona sino que también lastima a su familia. Isabel Acevedo indicó que es una persona que, como cualquiera, comete errores.

"No me gusta que me digan roba maridos. Para mí es un adjetivo súper fuerte. Yo también soy persona, soy mujer y no soy perfecta, cometo un montón de errores. Pero nada, yo no tengo la culpa tampoco de haberme enamorado", manifestó Isabel Acevedo.

La actual pareja de Christian Domínguez aceptó que estar en su relación con él no fue nada fácil. Incluso, declaró que al menos 7 veces intentó terminar con el cantante de cumbia por toda la presión mediática que sentía y, sobretodo, por su familia.

"Yo terminé con Christian como 7 veces. Yo quise tirar la toalla y le dije: ‘tú haz tu vida y yo hago mis cosas’. Pero él ha estado ahí conmigo. Yo tampoco esperé enamorarme de él. Es más, a veces digo: cómo quisiera retroceder el tiempo y de repente no haberlo conocido. En algún momento sí lo he pensado, especialmente por mi familia", puntualizó Isabel Acevedo.

Por otro lado, la bailarina consideró que Christian Domínguez cometió un error al no arreglar las cosas con su expareja, Karla Tarazona. Para Isabel Acevedo, es injusto haber vivido toda la avalancha mediática que la califica de 'partidora' ya que se considera una persona correcta.

"Él dice: 'ya va a pasar'. Me imagino que así le daba la tranquilidad a ella (Karla Tarazona). Pero al final mira cómo salió todo. No arregló las cosas. Como no arreglaron bien las cosas, me vino todo el combo a mí. Soy una persona súper educada con principios y valores de mi familia. No merezco haber vivido esto", finalizó Isabel Acevedo.

Isabel Acevedo habla sobre su relación

