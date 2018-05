Isabel Acevedo: Lesly Castillo se burla de ‘Chabelita’ por su relación con Christian Domínguez [FOTOS]

Lesly Castillo dijo que nadie podía ser feliz cuando te califican como la ‘otra’, luego que ‘Chabelita’ y Christian Domínguez aseguraron que su relación marcha sobre ruedas.



“En verdad, quién podría ser feliz cuando te catalogan como la ‘otra’. Por más que el hombre se case, igual van a pensar eso. A veces, muchos ostentan con el amor, pero la vida real es otra”, dijo Castillo.

¿Estás alejada del medio artístico?

Es lo mejor, por eso yo trabajo calladita porque en este medio hay mucha envidia y lo digo por experiencia.



¿Y qué te parece la suspensión de Magaly Medina?

Exagerada, porque no se burló de Paolo, parece que ahora no se puede opinar y eso no debe ocurrir.

