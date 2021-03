Isabel Acevedo aseguró que ‘hace oídos sordos’ a las críticas y cuestionamientos que hizo Magaly Medina sobre su viaje a Miami, a donde viajó con su amiga hace un mes.

Isabel, Magaly nuevamente cuestionó a Miami y prácticamente su burló de ti por decir que está de moda ser ‘influencer’ y de esa forma costeaste algunos gastos que tuviste…

Hago oídos sordos a sus comentarios, que me saque alguna prueba de que estoy ahí (en Miami) con un ‘sugar daddy’, es algo gracioso. La verdad es que estuve en hospedada en la casa con la familia de mi amiga. Es más, en el video que me sacaron (donde se le se observa junto a un joven), es una persona con la que estoy viendo el tema de los bikinis porque estoy pensando traer la marca a Perú. Siempre pienso en surgir, avanzar, estoy soltera y puedo conocer a la persona que quiera. Acepto las críticas constructivas, pero cuando son negativas me entra por un oído y me sale por el otro. No voy a estar respondiendo a Magaly, no voy a perder mi tiempo, estoy tranquila.

Incluso, dijo que lo único que se sabe de ti es que fuiste pareja de Christian Domínguez y que tu mérito fue serrucharle el piso a Karla Tarazona…

Bueno, si se pone a recordar temas pasado...para mí lo pasado, pisado está, y como ustedes me ven siempre busco crecer, ser mejor persona cada día sea en el ámbito profesional, familia y en todo sentido. No me voy a poner ‘boca a boca’ con una persona mayor porque se ve mal, respeto la opinión de cualquier persona, mientras yo sé quién soy y mi familia sabe mis valores, estoy contenta con eso.

Hablando de otro tema, ¿llegaste a abrir tu salón de belleza luego de la última cuarentena?

Sí, abrimos ‘Bella Studio’ la primera semana de este mes y con la bendición de Dios nos está yendo muy bien. Estamos recibiendo muchas clientas, cuento con un staff de profesionales, ahí vamos trabajando duro.

Cabe indicar que hace unas semanas Isabel Acevedo contó en el programa ‘En boca de Todos’ que viajó con su amiga a Miami y aseguró que está ‘soltera’.

“No es que yo me dé la gran vida, saben que en el Instagram se sube lo más bonito. Como ven, yo estoy en el departamento de un familiar, vine con mi amiga. Igual yo no estoy gastando nada en alquiler, prácticamente nos gastamos la plata en comida, transportes y alquiler de carro”, contó en el programa que se trasmite en América Televisión.

Además, dijo que estaba generando ingresos tinturando el cabello de algunas clientas.

“Yo he estado atendiendo acá a clientas. Todo el rubro de la belleza acá es impresionante y también es carísimo. He estado atendiendo a domicilio, lo van a ver porque lo voy a subir a mis redes. Estoy viendo la posibilidad de venirme acá a estudiar un par de meses”, agregó.

