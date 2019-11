Mamá de Isabel Acevedo: "Hay personas que han lucrado con mi hija tres años"

Doña Rosa Arenas, madre de Isabel Acevedo 'Chabelita', estuvo en el programa 'En Boca de Todos' para hablar sobre la expareja de su hija, el cantante Christian Domínguez, y otros personajes de Chollywood, aunque no los mencionó.

La madre de Isabel Acevedo estuvo en el programa de América, a raíz del cumpleaños 26 de 'Chabelita', para salir al frente para defender a su hija. "El honor de mi hija no va a ser pisoteado de esa manera", dijo doña Rosa en referencia al romance que tuvo su hija con Christian Domínguez.



La mamá de la bailarina dijo que al principio sufrió, porque "la mamá sufre más que los hijos".

"Toda madre piensa que los hijos en algún momento van a tener una pareja. Si es una buena pareja nos sentimos tranquilos, pero cuando no es la adecuada, sufrimos. Yo sufrí tres años" , dijo la progenitora de Isabel Acevedo.

Doña Rosa indicó que su hija es "sana, buena y que no ha tenido mucho mundo, (por eso) se encaprichó. Al final tuve que aceptar la relación (con Christian Domínguez)".



Para la madre de 'Chabelita', el cumbiambero paró sus "andanzas", pero luego volvió a lo mismo: "Él descansa tres años y regresa", comentó.

Sobre el ampay entre Pamela Franco y Christian Domínguez, doña Rosa mencionó que no le daría permiso a Isabel Acevedo para encontrarse con un hombre a las tres de la mañana. "Eso lo hacen mujeres que no tienen valores".

"Si Christian Domínguez es un caballero, al día siguiente hubiera tocado la puerta y nos hubiera contado lo que sucedió, pero nunca ha dado la cara, hasta ahora", dijo la madre de 'Chabelita'

Finalmente, la progenitora de 'Chabelita' se refirió a terceros que han atacado a su hija: "Han lucrado con mi hija tres años, nunca me iba a enfrentar ante gente que no tiene educación, pero ahora sí, porque el honor de mi hija no va a ser pisoteado (...) Dios se va a encargar de todo".