Tras su presentación en Reinas del Show, Isabel Acevedo, más conocida como ‘Chabelita’, dejó en claro que no volvería a pertenecer como coreógrafa a la agrupación Puro Sentimiento, cuyo dueño es su expareja Christian Domínguez, y más aún cuando Pamela Franco es una de las cantantes.

Al ser consultada si puede volver a armar los bailes de las cantantes de la orquesta, ‘Chabelita’ sostuvo que es un tema del pasado y que actualmente se encuentra trabajando y entregándolo todo en ‘Reinas del Show’.

“Sí, pero yo creo que es un tema del pasado porque también obviamente ¿Quién es el dueño? ¿Quiénes están ahí? O sea van a querer involucrarnos de todas maneras y ya estoy tranquila trabajando aquí”, manifestó.

Isabel Acevedo se disfrazó de ‘Candy’ en Reinas del Show (Video: América tV)

La bailarina remarcó que al ser Christian Domínguez el propietario de la agrupación sería una mala idea regresar. Además, manifestó que no estaba enterada que Pamela fue el reciente jale de la orquesta.

“No tengo tiempo para nada la verdad... Lo que pasa es que ya es un tema pasado, yo conozco a todas las integrantes, son mis amigas... No sé, yo me he quedado en la época de Thamara, de Estrella Gómez y ahorita no sé quiénes están y quiénes no, por eso”, sentenció.

THAMARA GÓMEZ RENUNCIÓ POR PAMELA FRANCO

A casi un mes de anunciar su lanzamiento como solista, la cantante Thamara Gómez confirmó que su salida de ‘Puro sentimiento’ fue a raíz de enterarse que la pareja de Christian Domínguez, Pamela Franco, sería la nueva integrante y líder de dicha agrupación.

“Bueno, con respecto a lo de Pamela, sí tuvimos el conocimiento de su ingreso (al grupo), pero en mi opinión… creo que no va con el estilo del grupo ‘Puro sentimiento’, pero bueno… ya los dueños sabrán por qué lo hacen. Prefiero mantenerme al margen y enfocada en mi proyecto como solista pues me vengo preparando desde hace un tiempo de la mano de ‘Orellana Producciones’”, sostuvo.